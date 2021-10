"Dai spallata all'influenza",campagna vaccinazione nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Dai una spallata all'influenza" è il messaggio della campagna per la vaccinazione antinfluenzale nel Lazio, presentata stamattina dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, e dal vicesegretario Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Pier Luigi Bartoletti. Un messaggio che nelle prossime settimane verrà diffuso su bus, giornali e che ha come testimonial un bambino, una bambina e due anziani. Il Lazio è tra le prime Regioni italiane ad avere iniziato la campagna antinfluenzale, in particolare, abbinata alla somministrazione della dose booster di vaccino anti-Covid19. Lo scorso anno - è stato spiegato - c'è stato un incremento significativo di somministrazioni che sono passate dalle circa 970 mila dell'anno 2019-20 a oltre 1,6 milioni dell'anno 2020-2021 con un incremento del 71,6% e con un aumento del 30% tra le persone anziane e del 152% per le altre categorie target. "Anche questa volta vogliamo giocare d'anticipo contro il virus dell'influenza così come abbiamo fatto per la campagna contro il covid. Grazie all'assessorato che in ha fatto l'ordine in tempo. I vaccini nel Lazio ci sono" ha assicurato Zingaretti. Con l'inizio della campagna antinfluenzale 2021 sono già state messe a disposizione dalla Regione oltre 816 mila dosi vaccino, su 1 milione e 750mila dosi già acquistate. Sono già attivi nella campagna oltre 3.200 medici di medicina generale e 215 pediatri di libera scelta. Dal 1° ottobre sono state effettuate oltre 242 mila vaccinazioni antinfluenzali e il 74% delle somministrazioni effettuate hanno riguardato persone over 65 anni. (ANSA).