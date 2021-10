Torna Ro.Me - Museum Exhibition, a Sapienza da 17-19 novembre

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Torna in presenza e in una sede speciale, il Museo di Arte Classica di Sapienza Università di Roma, la quarta edizione di Ro.Me - Museum Exhibition, fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali. "A differenza delle importanti fiere internazionali che si celebrano da lungo tempo sia a Londra (Museums + Heritage) che a Parigi (Museum Connections) e sono state posticipate o hanno virato anche quest'anno su un format esclusivamente digitale, il nostro appuntamento - dice il coordinatore di RO.ME. Andrea Billi - si ripropone e si rinnova. Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre 150 speaker nazionali e internazionali. Oltre 50 le aziende nazionali e internazionali che presenzieranno con corner espositivi e tanti eventi anche da remoto ma soprattutto oltre 500 gli incontri professionali e le vendor sessions in calendario con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Spagna".

"Il settore dei beni culturali - sottolinea Billi - ha risposto con forza dopo un periodo non di profonda ma profondissima difficoltà, non solo le imprese ma anche le istituzioni sono passate attraverso il Covid riportando parecchie cicatrici però vogliamo che che con la nostra manifestazione cominciamo a pensare al dopo Covid che è proprio il nostro slogan di quest'anno Beyond the pandemic per identificare le "sfide" che attendono il settore e saperle cogliere". (ANSA).