Tennis, Vienna: Berrettini avanti tutta, è nei quarti

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale dell'Erste Bank Open di tennis, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro che si sta disputa sul veloce indoor della Wiener Stadthalle, a Vienna.

L'azzurro ha battuto in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-7 (5), 6-2, 6-3. (ANSA).