Salta trasporto scuola disabili, Campidoglio lavora a soluzione

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Anche stamattina la navetta non è passata. Ho dovuto portare io mia figlia a scuola prima di andare a lavorare e andrà a riprenderla mia moglie. La mancanza del trasporto per disabili per noi è un aggravio enorme. Mia figlia è una disabile gravissima, affetta dalla sindrome di Williams e con autismo grave: non legge, non scrive...Non sappiamo come andare avanti". A raccontare le ricadute concrete dei problemi registrati nel trasporto comunale degli studenti e delle persone con disabilità a Roma è Maurizio Zoppi, il padre di un alunna di 16 anni che usufruisce a Ostia del servizio di trasporto.

Giornata di incontri in Campidoglio con aziende e sindacati per cercare di risolvere i problemi del trasporto comunale degli studenti e delle persone con disabilità. Il Comune ha avviato "un'interlocuzione con i sindacati, nella consapevolezza delle forti difficoltà affrontate anche dai lavoratori". Ai rappresentanti dei lavoratori "si chiederà la disponibilità a garantire continuità al servizio. Contemporaneamente proseguiranno le azioni per definire in brevissimo tempo la soluzione tecnica migliore per favorire il pagamento degli stipendi arretrati e per risolvere le altre problematiche segnalate dai rappresentanti dei lavoratori". Già ieri il Comune, nello spiegare che "le problematiche" sono state "causate da inadempienze della società Tundo" che gestisce questo tipo di trasporto, ha annunciato che sono "in corso di valutazione, soluzioni tecniche in grado di assicurare la continuità del servizio, trasferendone la titolarità e rimediando così al grave stato di crisi in cui versa l'azienda aggiudicataria". Il Comune ha avviato anche l' interlocuzione con i sindacati, nella consapevolezza delle forti difficoltà affrontate anche dai lavoratori". (ANSA).