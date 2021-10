Pellegrini: "Il tempo dirà quanto vale questa vittoria"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "I 3 punti sono importanti. La partita non si era messa bene, nonostante avessimo giocato bene.

Era importante vincere oggi. Quanto lo sia stato in realtà sarà il tempo a dirlo e i risultati che otterremo. Noi siamo una famiglia, che punta a migliorarsi. Oggi si è visto, abbiamo dato una risposta a tutte le cose brutte che sono state dette in settimana". Così Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria in rimonta a Cagliari.

"Sono un pochino in debito, perché mi dicono che non so calciare le punizioni. Io mi alleno per migliorare", aggiunge.

(ANSA).