Lezioni di Storia su Guerra dei sessi, interverrà Barbero

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Tornano in presenza le Lezioni di storia, all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022. Il nuovo ciclo sarà dedicato alla Guerra dei sessi con in apertura Eva Cantarella e a chiuderlo Valeria Palumbo. Tra gli interventi è annunciato anche quello di Alessandro Barbero, travolto dalle polemiche sui social lo scorso 21 ottobre, per le sue parole sulle donne "insicure e poco spavalde" in un'intervista a 'La stampa'. Lo storico è previsto salga sul palco il 16 gennaio dove prenderà spunto dalle novelle di Boccaccio per sfatare molti stereotipi sulla sessualità di quel tempo.

I nuovi appuntamenti vedranno il pubblico di nuovo nella Sala Sinopoli che dal 2006 al 2019, ha registrato il tutto esaurito.

Ideato dagli Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma, il progetto si amplia in questa edizione con la possibilità di assistere alle Lezioni da tutta Italia, in diretta streaming sulla piattaforma auditoriumplus.com.

Nella prima lezione Eva Cantarella parlerà della potente storia delle regine guerriere nel mondo antico.

"Quando trent'anni fa presentammo a Parigi la Storia delle donne, Michelle Perrot - che la dirigeva insieme a Georges Duby - disse che non si poteva fare storia delle donne senza parlare della relazione tra donne e uomini. È di questo che si occuperanno le storiche e gli storici che si alterneranno sul palco della sala Sinopoli" spiega l'editore Giuseppe Laterza.

E Daniele Pitteri, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, sottolinea "il secondo lockdown ci ha offerto l'opportunità di sperimentare un modo nuovo di offrire al pubblico le Lezioni, in streaming e on demand sulla piattaforma AuditoriumPlus, una formula che si è rivelata di grandissimo successo, aldilà delle nostre aspettative, consentendoci di raggiungere migliaia di persone in ogni angolo del paese. Nuovi affezionati che quest'anno non possiamo e non vogliamo deludere ed è per questo che continueremo a trasmettere su AuditoriumPlus". (ANSA).