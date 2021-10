G20: Viminale, da oggi ripristinati controlli alle frontiere

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Nell'ambito delle attività di prevenzione in vista della riunione del G20 del fine settimana a Roma "è stato già disposto il ripristino dei controlli presso tutte le frontiere interne nazionali a decorrere dalle ore 22 di oggi e fino alle ore 13 dell'1 novembre". Lo fa sapere il Viminale, informando che "la misura, adottata come prassi consolidata dagli Stati in occasione di eventi analoghi, è stata comunicata nei giorni scorsi a tutti i ministri dell'Interno dei Paesi dell'area Schengen e alla Commissione europea". Per un esame delle misure di sicurezza pianificate al summit il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, presiederà domani alle 11,30 al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale parteciperanno, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, il capo della Polizia, i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici dello Stato maggiore della Difesa e dell'intelligence ed il prefetto della Capitale. (ANSA).