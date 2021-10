G20: centro Roma blindato,massima attenzione a spostamenti 'big'

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Non soltato il quartiere Eur, dove si svolgerà il Summit, ma anche il centro della Capitale sarà blindato nel weekend in occasione del G20 di Roma. Massima attenzione ai cosiddetti obiettivi sensibili, come anche alle aree in cui alloggeranno le delegazioni, ai luoghi simbolo della città eterna e alle principali vie dello shopping dove si trovano le più prestigiose boutique che potrebbero essere scelte per fare acquisti. Super presidiati, inoltre, tutti i tragitti che percorreranno i capi di stato e di governo nei due giorni.

Sotto la lente anche due manifestazioni in programma sabato pomeriggio in centro. A piazza San Giovanni, a partire dalle 14, ci sarà un sit-in di protesta contro il governo Draghi. Sempre nel pomeriggio ci sarà un corteo promosso dall'Usb che partirà da piazzale Ostiense per dirigersi alla Bocca della Verità.

Aderiranno alla manifestazione anche i lavoratori della Gkn, Ilva e gli studenti del Fridays For Future. Sono attesi circa 5mila partecipanti. Venerdì, invece, è previsto un corteo di studenti da piazza Ugo la Malfa al Miur. (ANSA).