Al Campus biomedico nascerà Cubo, edificio sostenibile

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Si chiamerà "Cubo" il nuovo edificio della didattica dell'università Campus Bio-Medico di Roma che si svilupperà su una superficie di circa 10mila metri quadrati ad alta sostenibilità e una dotazione di verde pubblico di 38mila metri quadrati. Previsti all'interno un 'simulation center', nuove aule e un auditorium con 300 posti. Stamattina la posa della prima pietra alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Nicola Zingaretti, dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, del presidente dell'Università Campus Biomedico Felice Barela e del rettore Raffaele Calabrò, di Gianni Letta e Giuseppe Garofano, presidente di Cbm Spa. I lavori della nuova "Cultural Box" sono partiti a giugno e l'edificio dovrebbe essere fruibile per il prossimo anno accademico.

"Oggi nasce un nuovo grande incubatore di competenze - ha sottolineato Zingaretti -. Quello che serve all'Italia per guardare al futuro è puntare sui giovani. Servono nuovi progetti, investimenti sulle nuove tecnologie, sostenibilità, cantieri e lavoro. Quindi serve uno scatto in avanti per creare benessere e lavoro di qualità, per dare alle paure una speranza che anche questa volta insieme ce la faremo". Per Zingaretti, "questo è un bellissimo progetto italiano e importante. Si tratta di un progetto per una nuova sanità. Apriamo una nuova stagione di investimenti e assunzioni per una nuova generazione.

Con la posa della prima pietra entriamo nel futuro che avevamo immaginato". Una delle principali caratteristiche del nuovo edificio sarà quella di essere "ad Energia Quasi Zero" classificabile Nzeb (NearlyZero Energy Building) e certificabile in classe A2 secondo la normativa sull'efficienza energetica.

