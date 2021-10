Pugilato: 5/11 a Roma c'è anche titolo UE dei pesi piuma

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il 5 novembre, al Palazzo dello Sport di Roma andrà 'in scena' la Roma Boxing Night organizzata da Opi Since 82-Matchroom-Dazn, trasmessa in diretta streaming in 200 paesi e in seguito on demand da Dazn. Nel clou, il campione d'Europa dei pesi medi Matteo Signani (militare della Guardia Costiera, di cui è Sottocapo di prima classe Scelto in servizio alla Capitaneria di porto di Rimini, con un record di 30 vittorie, 11 prima del limite, 5 sconfitte e 3 pareggi) difenderà il titolo contro lo spagnolo Ruben Diaz sulla distanza dei 12 round.

Nel co-main event, il campione dell'Unione Europea dei pesi piuma Mauro Forte (romano, 16-0-1 con 6 KO) affronterà Francesco Grandelli (15-1-1 con 3 KO) sempre sulla distanza dei 12 tempi.

Entrambi sono stati campioni d'Italia dei pesi piuma: Mauro Forte nel 2017, Francesco Grandelli nel 2018-2019. Entrambi hanno battuto Nicola Cipolletta per il tricolore: Mauro Forte in quattro riprese il 30 settembre 2017 a Roma, mentre Francesco Grandelli lo ha superato ai punti il 5 luglio 2019 a Grugliasco. Nella categoria dei pesi piuma, Mauro Forte ha anche vinto i titoli di campione del Mediterraneo Wbc e campione internazionale Ibf.

Nella classifica dei pesi piuma dell'European Boxing Union, Forte è numero 4, mentre Grandelli è in 7/a posizione. L'attuale campione d'Europa dei pesi piuma è il francese Karim Guerfi. Da notare che i tre pugili che precedono Mauro Forte nella classifica Ebu hanno combattuto per il titolo mondiale: il numero 1 è l'inglese Josh Warrington che nel 2018-2019 è stato campione del mondo dei pesi piuma Ibf. Il numero 2 è il nordiralndese Michael Conlan che lo scorso agosto ha vinto il titolo ad interim dei pesi piuma Wba, il numero 3 è l'inglese Gavin McDonnell che ha combattuto due volte per il mondiale dei pesi supergallo. Insomma, la categoria dei pesi piuma in Europa è affollata di talenti, e una vittoria convincente serve sia a Forte, che negli ultimi tempi si è allenato, e fatto i guanti, con il campione del mondo dei superpiuma Ibo Michael 'Lone Wolf' Magnesi, che a Grandelli per dimostrare il proprio valore in ambito continentale. (ANSA).