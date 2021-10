Finite a Roma riprese film "Muti" con Zeno e Freeman

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Sono finite a Roma le riprese del film "Muti" diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto e con il premio Oscar Morgan Freeman, Cole Hauser e Giuseppe Zeno. L'action-thriller prodotto da Ilbe - Iervolino and Lady Bacardi Entertainment è stato girato, in una prima parte, anche negli States (in Mississippi) e ha visto la partecipazione anche di Vernon Davis e Peter Stormare. Il direttore della fotografia è Andrzej Sekula, che in passato ha firmato capolavori come Le Iene, Pulp Fiction, American Psycho.

Zeno, che ha alle spalle pellicole d'autore (La fabbrica dei tedeschi di Mimmo Calopresti e La tenerezza di Gianni Amelio), popolari serie tv (Tutto può succedere, L'onore e il rispetto e Una famiglia perbene) e classici del teatro (Le troiane di Euripide, Medea e Sogno di una notte di mezza estate) interpreta il commissario Lavazzi. Aiuterà assieme al professore di antropologia Mackles (Freeman) il detective Lukas (Hauser) nella drammatica caccia a un serial killer che uccide secondo un brutale rituale tribale: il Muti.

Basata su un soggetto di Joe Lemmon, Francesco Cinquemani e Giorgia Iannone, la sceneggiatura di Muti è stata curata da Bob Bowersox, Jennifer Lemmon, Francesco Cinquemani, Giorgia Iannone, Luca Giliberto e Ferdinando Dell'Omo.

"La scelta di Giuseppe Zeno nel ruolo dell'investigatore Lavazzi per le riprese di Muti nel cuore della Capitale - spiega Andrea Iervolino, Presidente di Ilbe - è esemplificativa del nostro businnes model: attori, maestranze e location nostrani in produzioni dedicate al mercato internazionale. Con questa produzione porteremo l'Italia nel mondo attraverso il fascino di luoghi iconici e di attori di grande talento. Mi rende orgoglioso, non da ultimo, l'aver impiegato un'alta percentuale di professioniste del mondo del cinema a rimarcare con i fatti quanto Ilbe tenga all'eguaglianza di genere nella vita come sul set". (ANSA).