Covid: nel Lazio 459 nuovi casi e 3 morti, Roma a quota 172

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Oggi nel Lazio su 8.383 tamponi molecolari e 18.605 tamponi antigenici per un totale di 26.988 tamponi, si registrano 459 nuovi casi (+36), 3 decessi (-3), 335 ricoverati (+13), 50 terapie intensive e 407 guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7% - prosegue D'Amato -. I casi a roma città sono a quota 172. Bisogna accelerare con la somministrazione della dose booster" ribadisce D'Amato.

Complessivamente sono oltre 8,65 milioni le dosi di anti-Covid somministrate nel Lazio. "Superato 91% della popolazione adulta e oltre 85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale" prosegue l'assessore. "Oltre 120 mila le terze dosi effettuate - dice l'assessore -. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione". (ANSA).