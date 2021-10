Canoa: Reale Canottieri Tevere Remo vince la Coppa challenge

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Si è disputata al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo la XXXV edizione della Coppa Tevere regata in 8 fuori scalmo, sulla distanza di 750metri, tra le rappresentative dei Circoli storici romani. Appassionante la sequenza delle manche che si sono concluse con la vittoria del RCCTR con il tempo complessivo delle ultime due prove di 4'36''35.

Al secondo posto si è classificato il Canottieri Roma con il tempo complessivo di 4'38"87. Terzo classificato il Circolo Canottieri Tirrenia Todaro con il tempo di 4'49"59. A seguire: quarto posto per il CC Aniene e il quinto posto per il CC Navalia.

La coppa, un'antica insalatiera d'argento, è l'ambito premio di tutti i Circoli remieri romani da trentacinque anni. La regata è riservata ad atleti che non abbiano partecipato, nell'anno in corso, a gare su distanze olimpiche.

Al vincitore andrà l'onore di custodire il trofeo per la durata di un anno. Onore che quest'anno è toccato a Daniele Masala, presidente del Tevere Remo.

Come da tradizione e da regolamento nulla è stato trascurato per aggiudicarsi la prestigiosa coppa d'argento, dalla misura del tracciato al sorteggio delle acque e nessun vantaggio viene lasciato alle tattiche e strategie dei contendenti (ANSA).