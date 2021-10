Roma: Mourinho 'Io infelice? Bugia, capisco situazione club'

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "I Friedkin hanno ricevuto in mano tanti errori che altri hanno fatto. Tiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanti soldi per fare bene. Sono stati spesi soldi per pulire e cercare di creare condizioni per un progetto che ha bisogno di tempo". Lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli tornando sulla sconfitta con il Bodo/Glimt. Poi ha continuato: "Quando qualcuno dice che Mourinho non è contento è una bugia, e non poteva essere più grande. Mourinho vuole più calciatori? Sì, come tutti ma non sono uno str... e ho rispetto per i Friedkin e per Tiago Pinto. Accetto la situazione e la capisco". (ANSA).