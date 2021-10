Festa Roma: Tim Burton, paura? Stare qui ora

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Di chi ha paura Tim Burton regista di Mani di forbice? "Ho paura di stare qui a rispondere alle domande, stanotte non ho dormito per questo". Così il regista oggi alla Festa di Roma replica alla domanda e non scherzando troppo. Ma dall'incontro di oggi tante le considerazioni da parte del regista americano anche se espresse per di più a monosillabi.

Fare un altro Dumbo? "Disney in quel caso mi ha fatto sentire Dumbo, mi è venuto un esaurimento nervoso dopo quell'esperienza''.

Sull'Oscar mai preso ci scherza su: "Non so perché non l'ho mai preso - dice subito-, ma però ha avuto un Golden Globe". E poi aggiunge ridendo: no non è vero, non ho avuto nemmeno quello, ma solo una nomination".

Tim Burton che riceverà stasera il premio alla carriera, ha parlato in una sala strapiena e ha battuto sicuramente il record di assalto di ragazzi e ragazze pronti a tutto per un suo autografo. (ANSA).