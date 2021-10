Festa Roma, Paolo Di Paolo fotografo a tempo

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Diretto dal fotografo e regista Bruce Weber (candidato all'Oscar per Let's Get Lost), THE TREASURE OF HIS YOUTH (PAOLO DI PAOLO: UN TESORO DI GIOVENTÙ) racconta la vita del fotogiornalista autodidatta Paolo Di Paolo e la sua breve carriera a Roma dove collabora dal 1954 al 1968 con Il Mondo e Il Tempo. Le sue fotografie - che abbracciano il mondo dell'arte, della cultura, della moda, del cinema e della vita quotidiana - dipingono con intimità e realismo l'Italia che riemerge dalla distruzione e dalla povertà della guerra.

La carriera di Paolo Di Paolo si fermò però con la chiusura de Il Mondo e l'avvento del giornalismo degli scandali e dei paparazzi, che lui rifiutò completamente. Si ritirò così in campagna, divenne lo storico ufficiale dei Carabinieri, ebbe due figli e iniziò a collezionare e restaurare auto antiche.

La sua decisione di lasciarsi la vita fotografica alle spalle fu definitiva: non parlò mai nemmeno con i suoi figli di quegli anni in cui fotografò Pier Paolo Pasolini (con cui collaborò strettamente), Luchino Visconti, Anna Magnani, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Marcello Mastroianni, Rudolf Nureyev, Sophia Loren, Ezra Pound, Giorgio De Chirico, Tennessee Williams.

Vent'anni fa, l'archivio di Paolo Di Paolo è stato riscoperto dalla figlia Silvia che ha gradualmente assunto il ruolo di archivista e sua agente ricostruendo il lavoro del padre. Nel 2019 arriva la prima mostra della carriera di Paolo Di Paolo al Museo Maxxi di Roma - intitolata Il Mondo Perduto - e nella pubblicazione della sua prima monografia.

Ma il mistero della storia di Paolo Di Paolo si lega anche a un incontro casuale: quello del fotografo e regista Bruce Weber che si imbatte in una fotografia di Pasolini in una piccola galleria di Roma, Il Museo del Louvre di Giuseppe Casetti in Via della Reginella, ed è così colpito dalla sua bellezza che cerca l'inafferrabile fotografo che l'ha scattata, mettendo in moto questa storia straordinaria. (ANSA).