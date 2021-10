Gualtieri, con Zingaretti grande patto per rinascita

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Primo incontro in Campidoglio tra il neosindaco di Roma Roberto Gualtieri e il governatore Nicola Zingaretti. Al termine del faccia a faccia, in Aula Giulio Cesare Gualtieri ha annunciato: "Abbiamo parlato subito della ripartenza di Roma in piena collaborazione. Realizzeremo un grande patto per Roma, che porteremo avanti insieme su tanti temi", dalla "gestione comune del Tevere", alla mobilità, dal sostegno alle imprese agli investimenti del Pnrr", fino allo "spostamento di alcune funzioni amministrative a Roma Capitale".

