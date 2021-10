Restauri: Staltari, 250 milioni dal Pnnr per le chiese del Fec

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Circa 250 milioni di euro del Pnrr dovrebbero essere destinati ai lavori di restauro e manutenzione necessari per le 840 chiese di proprietà del Fondo edifici di culto (Fec) del ministero dell'Interno. Lo anticipa il viceprefetto Concetta Stalteri che oggi ha partecipato alla inaugurazione del restauro della Cappella Cornari del Bernini, a Roma, all'interno della chiesa di Santa Maria della Vittoria, finanziato dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Il patrimonio del Fec, del quale fanno parte gioielli dei beni culturali italiani, come la stessa chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma o la chiesa dell'Aracoeli, così come Santa Maria Novella o Santa Croce a Firenze, solo per citarne alcune, "richiede un impegno molto forte per la conservazione", sottolinea Stalteri, impegno che il Fondo porta avanti, da sempre, in stretta collaborazione con il Mic, come è stato nel caso del restauro della cappella del Bernini.

"Fino ad oggi siamo stati costretti ad intervenire quasi solo in casi di somma urgenza", ha sottolineato la vice prefetto "Adesso però con l'arrivo dei fondi del Pnrr avremo risorse fino al 2027, che ci consentono una visione più allargata e più fattiva, per cui si faranno tanti altri restauri". Un lavoro, precisa, "che verrà fatto sempre in accordo con il ministero della cultura e seguendo un piano che è stato presentato, ma che adesso si sta rivalutando alla luce delle concrete disponibilità" In tutto, spiega, sono previsti circa 800 milioni di euro dei quali 250 riservati al Fec. Per le chiese romane, aggiunge Daniela Porro, a capo della Soprintendenza Speciale di Roma sono previsti 80 milioni (ANSA).