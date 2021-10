Papa Francesco in serie Netflix, l'amore è andare avanti insieme

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Le piace il tango? Lo ha mai ballato? Sì, sì": a rispondere con un grande sorriso non è un fan qualsiasi di questo ballo, né un'amante della milonga, ma Papa Francesco in persona. L'occasione è la docu-serie Netflix STORIES OF GENERATION CON PAPA FRANCESCO presentata alla Festa di Roma e in arrivo il 25 dicembre sulla piattaforma.

Una serie in quattro episodi, da non perdere, di Simona Ercolani con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group e ispirata al libro di Bergoglio dal titolo SHARING THE WISDOM OF TIME (La saggezza del tempo).

Oltre gli interventi del pontefice, la docu-serie propone le testimonianze di tante donne e uomini over 70 (tra cui Martin Scorsese, Jane Goodall ed Estela Barnes de Carlotto) provenienti da ogni parte del mondo che si raccontano davanti all'obiettivo di giovani filmmaker under 30, per un totale di un anno di riprese e diciotto storie provenienti dai cinque continenti.

Nel primo episodio, dedicato al tema dell'amore, Papa Francesco, intervistato in Vaticano, tra memorie e considerazioni ricorda l'amata nonna di nome Rosa: "Quello che più apprezzavo di lei erano i suoi silenzi". Era infatti una persona che aveva sofferto molto, spiega poi il pontefice nel filmato. "L'amore - dice poi - è vero solo quando gratuito e se ci sono problemi di coppia, l'importante è soffrire insieme all'altro e andare avanti". (ANSA).