Al via 6/a Rome Art Week, con occhio a internazionalità

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Un calendario da 376 eventi tra esposizioni, incontri e open studio sparsi in tutti e 35 i quartieri di Roma. Oltre 500 partecipazioni, con 142 gallerie e istituzioni, 339 artisti e 58 curatori. Sono i numeri con cui torna Raw - Rome Art Week, 6/a edizione della settimana romana dedicata all'arte contemporanea, che dal 25 al 30/10 letteralmente "invaderà" la città di mostre, performance, talk, visite guidate, eventi e appuntamenti virtuali.

"Raw nasce per amore dell'arte, ma anche nella convinzione che l'arte possa aiutare la città e il suo turismo - racconta l'ideatore Massimiliano Padovan Di Benedetto - Fino a qualche sindaco fa si poteva parlare del futuro culturale di questa città. Ora si parla solo di cinghiali e spazzatura. Raw è un evento diffuso e 'orizzontale', un momento trasversale per crescere massa critica, per dare una possibilità agli emergenti prima dei 60 anni e per costruire una rete tra gli operatori e il pubblico".

Anche quest'anno protagonisti saranno musei, gallerie, spazi espositivi, curatori, artisti, associazioni, fondazioni e tutti gli stakeholders dell'arte contemporanea romana. Tra le novità, invece, Raw per la prima volta accoglierà anche diverse realtà internazionali, tra gallerie, istituzioni e fondazioni, come l'Academia Belgica, la Casa Argentina, il Forum Austriaco di Cultura, la Real Academia de España, la Temple University Rome, l'AAIE Contemporary Art Center, la Galleria Bulgaria, l'IILA - Istituto Italo Latino Americano.

Tra gli appuntamenti, Souvenirs of Time, la mostra fotografica di CY Twombly; gli open studio di Simone Bertugno e Paolo Garau; l'apertura del nuovo Project Space Rome contemporary art; visite guidate; l'evento Giosetta Fioroni. Lo spazio della memoria. La mostra raccontata dalla curatrice; e la lunga Gallery Night del 29 ottobre. (ANSA).