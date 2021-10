Fortino Tor Bella Monaca, unico municipio a destra in Italia

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Tra Milano, Torino, Bolgona, Napoli e Roma, le cinque grandi città al voto, sono l'unico candidato presidente di centrodestra ad aver vinto un municipio. Ma attenzione, con 257mila abitanti (più di Trieste), saremmo la dodicesima città d'Italia...Siamo l'unica luce accesa". Lo dice all'ANSA Nicola Franco, minisindaco eletto al municipio VI di Roma, quello di Tor Bella Monaca. Franco ricorda come quello delle Torri storicamente non sia "un municipio di destra. Fino agli anni '80-'90, qui, nelle borgate romane, il Pci raggiungeva picchi del 70%, 80%, non ce n'era per nessuno... Poi la sinistra ha smesso di essere vicina al popolo - afferma -. La nostra campagna elettorale non è durata pochi mesi, ma oltre cinque anni. Ogni sabato e domenica abbiamo fatto iniziative, ho affinato il mio programma con le realtà della zona. Insomma, siamo stati sul territorio". Interpellato su una foto circolata sul web che lo ritrae mentre fa il saluto romano. "Un colpo basso, che non mi aspettavo - risponde -. Sono andati a ripescare un episodio del 2013, quando avevo smesso di fare politica. Ma ai cittadini di questo territorio interessa poco.

Nulla ha a che vedere con il mio impegno in municipio, io sono il presidente di tutti. Abbiamo vinto anche con i voti di un elettorato di sinistra. E ora dovrò rappresentare prima chi mi ha votato a sinistra, poi i 'miei'". ( (ANSA).