Latina:per Coletta 'anatra zoppa',maggioranza a centrodestra

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Ha vinto la tornata elettorale con un discreto vantaggio ed è stato riconfermato sindaco di Latina ma ora Damiano Coletta deve fare i conti con l'anatra zoppa in l'Aula: ci sono infatti più consiglieri tra i banchi dell'opposizione che della maggioranza. Così se l'ex sindaco per ben due volte del capoluogo pontino, Vincenzo Zaccheo, si è fermato al 45% e non ce l'ha fatta ma l'oppsizione ha uno scarto a suo favore di sei voti in più.

Coletta, arrivato col 54,9% al secondo mandato, deve provare obbligatoriamente la strada stretta degli accordi programmatici cercando, di volta in volta, appoggio nei banchi dell'opposizione. Le prime scadenze saranno il bilancio di previsione e la presidenza dell'aula e per approvarli avrà bisogno dei voti del centrodestra. (ANSA).