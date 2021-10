Ciao, Libertini!, gli anni '80 secondo Pier Vittorio Tondelli

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Presentato in anteprima alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Ciao, Libertini! è l'omaggio a Pier Vittorio Tondelli in occasione dei 30 anni dalla sua scomparsa, in onda proprio il giorno della morte, il 16 dicembre su Sky Arte. Il documentario è una produzione Sky Arte realizzata da Darallouche, con la regia di Stefano Pistolini, che racconta gli anni '80 italiani.

Creatività e tendenze; società, spettacolo e sperimentazioni, trasgressioni e immagine. Gli anni '80 appaiono decodificati dallo sguardo e le parole del cronista più acuto, Tondelli.

L'aria dei tempi di un periodo elettrico, con tanti testimoni, da Lindo Ferretti e Walter Veltroni a Luigi Ontani e Vasco Brondi.

In Ciao, Libertini! anche una selezione di scritti di Tondelli sugli hot topics del momento, curata da Mario Fortunato. Rivisitando gli atti della vita dello scrittore, tra ironia e sentimento, sempre nel culto della "velocità" e della partecipazione, viene ripercorso un decennio di trasformazione che ha segnato le generazioni future. (ANSA).