Il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri avanti con una forchetta tra il 59 e il 63% a Roma su Enrico Michetti che si attesta tra il 37 e il 41%. E' quanto emerge dai primi exit poll OPINIO Rai sul ballottaggio di Roma alla chiusura dei seggi.

In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, al ballottaggio per le comunali a Roma il candidato Roberto Gualtieri (centrosinistra) raggiunge una forchetta tra il 58 e il 62, mentre Enrico Michetti (centrodestra) ha il 38-42.