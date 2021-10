Roma: Mourinho, 'C'è differenza con Juve, ma voglio personalità'

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Siamo in crescita e per me è importante una determinata identità, non voglio giocare in maniera diversa rispetto a quello che sappiamo fare". Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con la Juventus.

Poi ha continuato: "Andremo lì per giocare e se non dovessimo vincere vorrei che fosse per colpa della Juventus e non nostra.

C'è tanta differenza, ma quando inizia la partita ci dimenticheremo di tutto. Dobbiamo avere la personalità e il coraggio per fare la nostra partita e cercare di vincerla".

(ANSA).