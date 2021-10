Festa Roma: Fanny Ardant madrina Charity Event per Croce Rossa

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Charity Event, a Villa Miani nell'ambito della Festa di Roma, mercoledì 20 ottobre. A beneficiare della raccolta fondi che si terrà durante la serata sarà la Croce Rossa Italiana. La conduzione è affidata a Eleonora Daniele. Presidente del comitato d'onore è la duchessa di York Sarah Ferguson, mentre madrina dell'evento è Fanny Ardant. Tra gli ospiti, il trio Il Volo che riceverà un premio dalla Croce Rossa Italiana.

Promosso dal Gruppo Barletta e con l'organizzazione di Agnus Dei di Tiziana Rocca, l'evento oltre alla presentazione dei contributi di Croce Rossa Italiana prevede testimonianze di associazioni e singoli coinvolti nella lotta al Covid-19. Tra gli ospiti sarà presente anche la cantante Tosca, che sostiene i giovani artisti con la sua scuola di musica. Anche Tosca riceverà un premio, il Croce Rossa Italiana Friend. Un premio speciale anche a Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), come rappresentante di oltre 150mila volontari in Italia e 14 milioni nel mondo impegnati nella lotta al Covid 19. Durante la serata verranno consegnati dei premi-simbolo ad alcuni personaggi che si sono contraddistinti per l'impegno durante la pandemia: Raoul Bova, Alberto Matano, Gina Lollobrigida, Remo Girone, Lillo, Maria Grazia Cucinotta, il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, Flora Canto ed Enrico Brignano. Un premio, come omaggio per la giornata di tutti i lavoratori dello spettacolo, sarà dedicato al Docufilm "Grido per un Nuovo Rinascimento", realizzato da Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti e verrà ritirato dall'attrice Paola Minaccioni. Inoltre riceveranno il Charity International Award: Sarah Ferguson, Darko Perić, Annabel Scholey e Carole Bouquet e "Premio alla Memoria" in onore di Jean-Paul Belmondo che sarà consegnato a sua nipote Annabelle Belmondo. Lapo Elkann sarà premiato per Never Give Up, la campagna di beneficenza ideata e promossa da Fondazione Laps, organizzazione di beneficenza da lui fondata e nata con l'obiettivo - tramite la Croce Rossa - di supportare le famiglie più vulnerabili. (ANSA).