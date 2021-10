Festa Roma: Ardant, il coraggio di amare a 70 anni

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Amare a settanta anni si può se si "Ha coraggio. Avere paura di amare e come mettere fine alla propria vita, mentre bisogna prendersi i propri rischi e decidere che tipo di vita vuoi avere". Parola di Fanny Ardant, protagonista di THE YOUNG LOVERS passato oggi in selezione ufficiale alla Festa di Roma, un titolo provocatorio perché agli amanti di cui si parla manca proprio la giovinezza.

Ad innamorarsi infatti nel film sono la settantenne Shauna (Ardant) , architetto in pensione che da tempo ha rinunciato ad ogni coinvolgimento emotivo, e Pierre (Melvil Poupaud), medico quarantacinquenne felicemente sposato e padre di famiglia.

Il fatto è che lui la vede ancora come una donna attraente tanto da mettere in crisi la sua vita familiare che va presto a rotoli. E mentre Shauna lotta ancora con le emozioni che credeva appartenessero al passato, scopre anche di essersi ammalata di una malattia degenerativa che gli garantisce una vita breve quanto a coscienza, ma il loro amore sembra comunque davvero duro a morire.

"Quello che mi è piaciuto del film è stato quando il mio personaggio non capisce ancora bene cosa gli sta capitando - ha detto la Ardant oggi a Roma -. Sapere se sei davvero innamorato, lottare verso questa idea e poi alla fine tuffarsi. Anche quando il mio personaggio si ammala - ha continuato l'attrice 72enne - e vuole rinunciare, fermarsi, non c'è la fa. L'amore è più forte di lei".

Parlare di un amore fuori dalle età più o meno canoniche, dice la regista: "È stato come rompere un tabù. L'amore può capitare anche a 75 anni e una cosa a cui assistiamo tutti i giorni".

