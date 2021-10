Covid: Lazio, RT e incidenza in calo, rischio è basso

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Oggi nel Lazio su 15282 tamponi molecolari e 24197 tamponi antigenici per un totale di 39479 tamponi, si registrano 348 nuovi casi positivi (+73), 7 i decessi (+4), 294 i ricoverati (-11), 50 le terapie intensive ( = ) e 308 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 172. L'Rt e l'incidenza sono in calo, il rischio è basso. Superato il 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Somministrate oltre 34mila dosi terze dosi agli over 80 Prenotati oltre 6mila over 60 per la terza dose che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. (ANSA).