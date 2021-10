Vaccino:Lazio, 1/3 vaccinazioni in più nell'ultima settimana

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Nell'ultima settimana c'è stato incremento di un terzo nelle somministrazioni giornaliere" di vaccini anti-Covid nel Lazio. A dirlo l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

L'assessore spiega che domani ci sarà un "camper con équipe sanitaria per vaccinare lavoratori, prima tappa alla SEKO di Rieti. I lavoratori interessati alla somministrazione potranno presentarsi al camper con tessera sanitaria" aggiunge.

Nel Lazio superato il 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Somministrate oltre 31mila dosi agli over 80 e prenotati oltre 4mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. (ANSA).