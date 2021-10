Vaccino: Lazio, 8,5 milioni di dosi somministrate

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Nel Lazio "arrivati a 8,5 milioni di dosi somministrate. Superati il 90% della popolazione adulta e l'84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Somministrate oltre 31 mila" terze dosi "agli over 80.

Prenotati già 4 mila over 60 con seconda dose da almeno 180 giorni" aggiunge. (ANSA).