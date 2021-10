Meloni, a Roma c.destra unito ma contro di noi killeraggio

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "In questi giorni si è lavorato per dipingere il mostro ma se fossimo davvero così mostruosi ci sarebbe da usare questi metodi? Con questo killeraggio io penso che i cittadini siano intelligenti da capire cosa sta accadendo". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, nella conferenza stampa del centrodestra a sostegno del candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti in vista dei ballottaggi. "A Roma lungo tutta la campagna elettorale c'è stata una presenza importante di tutti i leader a dimostrazione di quanto crediamo in questa campagna. L'amministrazione sarebbe compatta e coesa attorno a Michetti. Non così per i nostri avversari. Qualcuno fa accordi di palazzo ritenendo che i cittadini siano delle pecore", ha aggiunto. "Al di là degli interessi dei partiti per arrivare alla vittoria, di condivisione c'è molto poco". (ANSA).