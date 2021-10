Trasporti: sciopero; corteo a Roma, centro blindato

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Manifestazione con corteo stamattina per le strade del centro di Roma in occasione dello sciopero generale indetto per oggi. Ad organizzarla Cobas e Cub. Il corteo ha sfilato da piazza della Repubblica fino a piazza Madonna di Loreto. Attese circa duemila persone. Il centro storico, teatro sabato di scontri e disordini durati ore, è stamattina super presidiato dalle forze dell'ordine. Disagi al traffico in quel quadrante della città, complice anche la pioggia. (ANSA).