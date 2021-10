Vaccino: Lazio, vaccinato 90% adulti e 83% over 12

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Nel Lazio il 90% degli adulti e l'83% degli over 12 hanno completato l'iter vaccinale, sono state superate 8,4 milioni di somministrazioni. Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Per quanto riguarda la terza dose nel Lazio sono state "superate 45mila dosi complessive" aggiunge D'Amato che ricorda: "da lunedì sarà possibile prenotarsi per il richiamo anche gli over 60 purché trascorsi 180 giorni dalla seconda dose. Sempre da lunedì nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer". (ANSA).