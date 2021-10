Alps Open: Eggenberger resta da solo in testa

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - A Sutri (Viterbo) il Golf Nazionale Alps Open sale di colpi e, a 18 buche dal termine, lo svizzero Mathias Eggenberger con uno score di 136 (68 68, -8) colpi resta da solo al comando della classifica e prende il largo nei confronti dei diretti inseguitori. L'elvetico al Golf Nazionale di Sutri (par 72) ha infatti quattro colpi di vantaggio sugli azzurri Jacopo Vecchi Fossa (risalito dall'undicesima posizione), Nicola Maestroni (tra i quattro leader dopo il primo round) e Alessandro Tadini, secondi con 140 (-4) al pari dell'irlandese David Carey e del francese Julien Sale. Nella Top 10 altri due giocatori italiani, Carlo Casalegno - 7/o con 141 (-3) insieme all'amateur transalpino Paul Margolis - e Stefano Pitoni, 9/o con 142 (-2) come un altro dilettante francese, Tom Vaillant. Nella casa del golf italiano, nel penultimo torneo dell'Italian Pro Tour e dell'Alps Tour 2021, grande reazione per Vecchi Fossa. Terzo nell'ordine di merito dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo, il 27enne di Modena è ormai a un passo dal conquistare la "carta" per giocare, nel 2022, sul Challenge Tour. (ANSA).