Al via a Rieri dosi anti influenzale e anti Covid insieme

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Iniziata nel Lazio la somministrazione di vaccino covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi. Oggi partonno e somministrazioni anti Covid e antinfluenzale a Rieti.

Partite anche le vaccinazioni anti influenzali per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. (ANSA).