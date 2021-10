A Striscia Tapiro a Virginia Raggi, "Non lascio politica"

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per Roma, c'è ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo già costruendo il futuro". Così Virginia Raggi, questa sera a Striscia la notizia (Canale5, ore 20.35), nella "prima vera intervista" dopo la bocciatura elettorale. Raggi, sindaca uscente di Roma, sconfitta alle ultime Comunali dove ha perso i due terzi dei voti conquistati nel 2016, ha ricevuto il Tapiro d'oro da Valerio Staffelli, che le ha chiesto come abbia vissuto l'abbandono da parte dei leader 5 Stelle nel giorno della disfatta, "leader che sono andati a festeggiare a Napoli mollandola sola a Roma".

"La situazione è un po' attapirante, ma ho ottenuto circa il 20% nonostante avessi tutti i media contro, voi compresi. La prendo con filosofia. Avrei proseguito con un altro mandato per continuare le cose iniziate", commenta la candidata grillina, e scherza: "Ora mi deve promettere che porterà un cinghiale d'oro a Nicola Zingaretti". (ANSA).