Festa Roma: Italiani, da Verdone a ritratto Vitti

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il modo di aiutare il cinema italiano "non è allargare ma selezionare". Parola del direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda che per l'edizione 2021 (14 - 24 ottobre) riserva ai titoli e agli autori made in Italy uno spazio moderato nella selezione ufficiale con una panoramica ben più ampia tra eventi speciali, omaggi, mostre e ritratti da Monica Vitti a Gigi Proietti. Oltre agli incontri fra gli altri con Marco Bellocchio, che presenterà le prime immagini di Esterno Notte la sua serie sul rapimento Moro; i Manetti Bros, con alcune immagini in anteprima di Diabolik; Ligabue insieme a Fabrizio Moro; Claudio Baglioni; Luca Guadagnino, Pierfrancesco Favino e Zerocalcare. Fra i 23 film della selezione ufficiale ci sono l'Arminuta di Giuseppe Bonito, storia di sopravvivenza di una tredicenne e Promises con Pierfrancesco Favino, coproduzione italo francese per il debutto alla regia della scrittrice parigina Amanda Sthers. Un po' di Italia c'è anche in Cyrano di Joe Wright con Peter Dinklage, girato in Sicilia. Sono eventi speciali i debutti di serie attese come l'autobiografica 'Vita da Carlo' di Verdone e Arnaldo Catinari (Amazon Prime Video); Strappare lungo i bordi, la serie animata di Zerocalcare (Netflix); A casa tutti bene di Gabriele Muccino, per Sky, presente, fra gli altri anche con il film E Noi Come Stronzi Rimanemmo A Guardare di Pif. Al debutto inoltre I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini.

E' ispirato da una storia vera Crazy for football - Matti per il calcio, film per Rai1 con Sergio Castellitto di Volfango de Biasi. Il Pontefice è narratore d'eccezione nella docuserie 'Stories Of A Generation Con Papa Francesco' di Simona Ercolani, fra i protagonisti Martin Scorsese. In preapertura, fra gli altri, c'è Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con Gigi Proietti nella sua ultima interpretazione. Al grande attore e regista è dedicato anche il documentario di Edoardo Leo, 'Luigi Proietti detto Gigi'. Fra gli altri ritratti in non fiction c'è quello di Monica Vitti, in occasione del suo 90/0 compleanno, Vitti d'arte, vitti d'amor di Fabrizio Corallo; 'Caterina Caselli, una vita, cento vite di Renato De Maria, Essere Giorgio Strehler di Simona Risi.

(ANSA).