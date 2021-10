In fiamme deposito Atac a Roma, 30 bus distrutti

Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina a Roma. Nel rogo sono andati distrutti 26 autobus, la maggior parte dei quali a metano. Non ci sono persone coinvolte. L'incendio è scoppiato per cause ancora da accertare attorno alle 4.30 ed è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire le cause dell'incendio.

Sono ancora in corso i rilievi nella rimessa Atac a Roma dove nella notte sono andati a fuoco 26 bus. Al lavoro vigili del fuoco e carabinieri che si occupano delle indagini. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo. Tra le ipotesi non si esclude quella del gesto doloso. Dalle prime verifiche sembra che i bus fossero in sosta e spenti. L'incendio quindi potrebbe essere partito dall'esterno. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso elementi utili a chi indaga. Nella rimessa, a quanto si apprende, c'erano alcuni dipendenti la scorsa notte che avrebbero dato l'allarme.