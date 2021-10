Festa di Roma, Eternals di Chloé Zhao film di chiusura

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il nuovo film Marvel Studios, Eternals di Chloé Zhao, chiuderà all'Auditorium Parco della Musica il programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città (14-24 ottobre). Il terzo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel - diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland - porta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, I Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Eternals sarà presentato in anteprima domenica 24 ottobre alla Festa del Cinema e ad Alice nella città e arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. (ANSA).