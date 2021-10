Sfida finale Michetti-Gualtieri,Roma partita aperta

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - La corsa per il Campidoglio torna allo schema del bipolarismo: centrodestra contro centrosinistra.

A sfidarsi al secondo turno saranno Enrico Michetti, l'avvocato con la passione per l'Antica Roma sostenuto da Fdi, Lega e FI, e Roberto Gualtieri, il professore portato dal Pd e dalle altre forze progressiste. Restano fuori la sindaca del M5s Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda. Per conquistare la poltrona di Palazzo Senatorio, Gualtieri - anche nell'ottica delle convergenze nazionali tra Pd e Movimento - si rivolgerà a tutti coloro che hanno votato Raggi, ma anche ai sostenitori di Calenda, a cui però guarda anche Michetti. Comunque vada, la partita misurerà, dopo anni di scintille, la possibilità di calare l'asse giallorosso anche nella Capitale, sperando nel traino della giunta regionale che già annovera M5S.Gualtieri già parla a "tutte le romane e i romani" ed in particolare "agli elettori di Raggi e Calenda. Mi rivolgerò anche ai leader dei partiti. Roma può rinascere. Adesso andiamo al ballottaggio e vinciamo le elezioni", dice. Il risultato delle suppletive di Primavalle, in cui il M5s non si è presentato e che ha premiato il segretario dem di Roma Andrea Casu, secondo il Pd è un buon viatico: "Le forze di centrosinistra si uniranno anche al ballottaggio". Michetti, invece, punta al programma e parla quasi già da sindaco: "Roma è immobile, ci occuperemo di snellire la burocrazia". Quando sono stati scrutinati quasi un sesto dei seggi, 433 su 2.603, Michetti è al 31,17%, Gualtieri al 26,77%, Raggi al 20,52% e Calenda al 17,48%. Quanto ai principali partiti, il quadro (parziale) vede il Pd attorno al 16,2%, il M5s all'11,7%, FdI al 17,9% e la Lega al 6,23%.

