Incendio Ponte di ferro, un fornello a gas l'origine del rogo

Nell'informativa inviata in Procura dalle forze dell'ordine intervenute per l'incendio che ha gravemente distrutto il Ponte di Ferro a Roma sono state allegate anche alcune foto da cui emergerebbe che le fiamme sarebbero partite da un fornelletto a gas in un giaciglio di fortuna presente sotto il ponte. Il procedimento è stato affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L'indagine punta a chiarire le cause del rogo e non è escluso che verrà affidata una consulenza tecnica. Al momento sembra quindi tramontare l'ipotesi del corto circuito.

Una indagine per incendio colposo e delitti contro la pubblica improduttiva è stata aperta dalla Procura di Roma. Il fascicolo è stato avviato dopo una prima informativa di carabinieri e vigili del fuoco.

Intanto è stata disposta una nuova circolazione oggi nelle zone di Ostiense e Marconi a Roma con il ponte dell'Industria chiuso a causa del maxi incendio che lo ha interessato la notte di sabato. Al momento si registrano rallentamenti che sarebbero in linea con il traffico abituale, ma stamattina molte scuole sono chiuse a causa delle elezioni. Punto di collegamento tra due quartieri popolosi della città, la chiusura del ponte avrà inevitabili ripercussioni sul traffico in quel quadrante di Roma. Per questo il Comando Generale della polizia ha previsto un rafforzamento dei servizi di viabilità nella zona con diverse pattuglie nelle aree limitrofe e nei principali snodi di viabilità che incidono sull'area.