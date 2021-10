"Votate dopo", in alcuni seggi Roma è caos schede

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Schede e registri sbagliati, verbali con i prestampati mancanti, elenchi dei candidati fuori ai seggi stampati male: alle 7 aprono le urne nella Capitale ma in diversi seggi di Roma è già caos. Ed in alcuni casi gli elettori sono stati invitati a "tornare a casa e venire più tardi". I disservizi sono stati segnalati e riscontrati nelle sezioni di alcuni municipi della Capitale, come nel III; nell'VIII; nel XIII; in XIV e in XV. "Due sezione di Casalotti avevano terminato le schede alle 10 del mattino e hanno dovuto mandare a casa le persone", hanno riferito all'ANSA fonti di Fratelli d'Italia. Da quanto si apprende dalle stesse fonti ci sarebbero stati disservizi anche per le "schede sbagliate e scambiate", ovvero in alcune sezioni le schede grigie per votare il minisindaco e le liste collegate non corrispondevano al municipio del territorio. "Non ci si crede, la 2280 è sempre stata una sezione di Primavalle, ora è stata spostata a Massimina", ironizzano alcuni esponenti di Fonti di Sinistra Civica Ecologista. (ANSA).