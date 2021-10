Vaccini: nel Lazio superate 8,3 milioni somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Nel Lazio superate le 8,3 milioni somministrazioni, oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Al via da domani il vaccino anti influenzale: gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. (ANSA).