Vaccini: nel Lazio superate le 8,3 milioni di somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Nel Lazio superate le 8,3 milioni somministrazioni, oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. La Regione Lazio pronta a somministrare contemporaneamente antinfluenzale e richiamo Covid già da prossima settimana, in attesa ok del ministero. Sono partite le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid nel Lazio per gli over 80. Effettuate già 20 mila somministrazioni, il 20% dell'intero paese. Al via dalla prima settimana di ottobre. gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. contattare il proprio medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre. (ANSA).