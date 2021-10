Roma: Mourinho, il rinnovo di Pellegrini dà stabilità

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Il rinnovo di Lorenzo è la decisione giusta per entrambi, è importante questo tipo di stabilità", lo ha detto Josè Mourinho parlando del rinnovo di Pellegrini nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli. Poi ha continuato: "Io starò qui per tre anni, lui è qui per restare e per aumentare il nucleo italiano con Mancini e Cristante. Siamo insieme, lavoriamo insieme e arriveremo dove vogliamo arrivare con tranquillità".

Lo Special One si sofferma anche sulla sosta per le Nazionali: "Eliminare la passione per le nazionali non sarebbe la soluzione, ma non capisco come in Sud America si giochi giovedì sera che per noi in Europa è venerdì mattina, pensavo fosse finita questa storia - ha lamentato il portoghese -. Al rientro tra noi e la Juve avremo Vina, Bentancur e Cuadrado che giocheranno venerdì in Brasile e si poteva evitare. Un'altra cosa che penso si poteva cambiare è il fatto di chiamare 30 giocatori e poi molti di loro non giocano, a quel punto meglio che restino nei club". (ANSA).