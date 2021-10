Vaccini:Lazio pronto a dosi congiunte antiinfluenzale-antiCovid

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Il Lazio è pronto a somministrare contemporaneamente antinfluenzale e richiamo Covid già da prossima settimana. Sempre da ottobre inoltre sarà disponibile il vaccino antinfluenzale gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. contattare il proprio medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre.

(ANSA).