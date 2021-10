Vaccini: oltre 10mila prenotazioni terza dose over 80

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Sono oltre 10 mila le prenotazioni effettuate dagli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021 e altrettanti sono gli utenti super fragili (dializzati e trapiantati) vaccinati con la terza dose.

Oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. "Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in europa", dice l'assessore D'Amato. (ANSA).