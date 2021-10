Entrano in fontana piazza Navona, Daspo e multa a 3 turisti

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Erano da poco passate le 2.30 di questa notte, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Ex Trevi , in servizio di controllo nella zona, ha fermato tre turisti mentre si stavano scattando alcune foto all'interno della fontana monumentale dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Per i tre giovani provenienti dagli Stati Uniti, un ragazzo di 18 anni e due ragazze di rispettivamente 24 e 25 anni, è scattata la sanzione di 450 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana, oltre alla misura del Daspo urbano. (ANSA).