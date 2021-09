Vaccini: Lazio, terza dose a oltre 10mila 'super fragili'

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Nel Lazio la dose di richiamo è già stata somministrata a oltre 10mila utenti super fragili (dializzati e trapiantati)". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Partite questa notte le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid nel Lazio - ha ricordato l'assessore -. Sono oltre 10mila le prenotazioni effettuate dagli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021".

Sul fronte della campagna vaccinale anti Covid l'assessore sottolinea: "oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa".

