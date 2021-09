Vaccini: da oggi prenotazioni terza dose anche in farmacie Lazio

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Da oggi è possibile prenotarsi per la terza dose di vaccino anti-Covid anche in farmacia. Al momento, sono più di 600 le farmacie del Lazio arruolate ma, come già accaduto nel caso dei tamponi rapidi e test sierologici e delle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2 avviate lo scorso giugno, il numero è destinato ad aumentare nel corso delle prossime settimane". Così Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma.

"Grazie alla Regione Lazio aggiungiamo dunque, tra i primi in Italia, un nuovo, fondamentale servizio alla cittadinanza senza interrompere né l'attività di screening né le vaccinazioni con prima e seconda dose di Moderna - sottolinea -. E a breve daremo il via anche alla campagna vaccinale antinfluenzale".

Per il momento le prenotazioni sono aperte agli ultraottantenni. Le vaccinazioni - si legge in una nota - partiranno lunedì 4 ottobre. Il vaccino che verrà somministrato è Spikevax di Moderna, ma entro metà ottobre, contestualmente all'allargamento delle fasce di popolazione vaccinabili, verranno accolte anche le prenotazioni per la terza dose con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech.

"Come al solito - spiega ancora Cicconetti -, il cittadino non dovrà fare altro che andare sul portale della Regione Lazio e scegliere la farmacia più vicina a casa. Si tratta di un importantissimo attestato di stima da parte della Regione e della giusta riconoscenza per il grande lavoro svolto dalle farmacie dal primo giugno ad oggi in tema di vaccinazioni contro il Covid-19. Ringraziamo dunque la Regione Lazio, l'Assessore alla Sanità Alessio D'Amato e il Presidente Nicola Zingaretti, che ci hanno dato nuovamente la possibilità di dimostrare la professionalità, la capillarità e il ruolo fondamentale all'interno del Servizio sanitario regionale delle farmacie e di tutto il personale che ci lavora". (ANSA).